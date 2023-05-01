Оккупантов на ВОТ на Запорожье готовят к эвакуации - Центр сопротивления
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Оккупационная администрация на временно оккупированных территориях в Запорожской области подготовила планы эвакуации, сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
"По данным подполья, во временно оккупированных районах Запорожской области, оккупационные администрации подготовили планы на эвакуацию работников и их семей", - говорится в сообщении.
Кроме того, как отмечается, были распространены указания по уничтожению документов и техники.
Напомним
На оккупированных территориях Луганской области планируют отчудить недвижимость людей, которые выехали с временно оккупированной территории.