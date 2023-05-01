Окупантів на ТОТ на Запоріжжі готують до евакуації - Центр спротиву
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Окупаційна адміністрація на тимчасово окупованих територіях у Запорізькій області підготувала плани евакуації, повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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"За даними підпілля, в тимчасово окупованих районах Запорізької області, окупаційні адміністрації підготували плани на евакуацію працівників та їх сімей", - ідеться у повідомленні.
Окрім того, як зазначається, було поширено вказівки щодо знищення документів та техніки.
Нагадаємо
На окупованих територіях Луганської області планують відчужити нерухомість людей, які виїхали з тимчасово окупованої території.