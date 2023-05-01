"Керівництво" Луганщини планує забрати нерухоме майно громадян, які покинули окуповані території
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Так зване керівництво Луганської області планує відчужити нерухомість людей, які виїхали з тимчасово окупованої території. Про це повідомили у Генштабі, передає УНН.
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"Так званим керівництвом Луганської області опрацьовується питання щодо відчуження нерухомого майна громадян України, які залишили тимчасово захоплені території області. Відібрану нерухомість планують передати у розпорядження силових структур", - зазначили у Генштабі.
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