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Генштаб: через великі втрати окупанти рекомендують ритуальним службам коригувати число присутніх на похованні

Генштаб: через великі втрати окупанти рекомендують ритуальним службам коригувати число присутніх на похованні

Київ • УНН

 • 307980 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Через велику кількість втрат мобілізованих армією рф мешканців Луганська, російські окупанти рекомендують ритуальним службам коригувати чисельність присутніх на похоронних процесіях до 6 осіб, а також наполягати на кремації. Про це повідомляють у Генштабі, передає УНН.

Цитата

"Останнім часом безповоротні втрати із примусово мобілізованих до армії рф мешканців Луганська та його околиць становлять близько 70 осіб на день. Щоб запобігти можливим проявам невдоволення серед населення, ритуальним службам рекомендовано коригувати чисельність присутніх на похоронних процесіях до 6 осіб", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

Також у Генштабі ЗСУ зазначили, "у цьому контексті, так зване "МДБ" наполягає саме на кремації загиблих на противагу похованню".

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Криму, через вибухи на нафтобазі у Севастополі, російські загарбники почали писати рапорти на відпустку, в яких вказують місця її проведення на території континентальної росії.

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