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Генштаб: через вибух на нафтобазі у Севастополі російські окупанти почали писати рапорти на відпустку

Київ • УНН

 • 411903 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. У тимчасово окупованому Криму, через вибухи на нафтобазі у Севастополі, російські загарбники почали писати рапорти на відпустку, в яких вказують місця її проведення на території континентальної росії. Про це повідомили у Генштабі, передає УНН.

Цитата

"В тимчасово окупованому Севастополі неспокійно. В результаті вчорашньої масштабної пожежі, яка спалахнула на нафтобазі поблизу Козачої бухти, вогнем було знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами, загальною ємністю близько 40 тисяч тон. У зв’язку з цим, містом поширились панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку власних стратегічних об’єктів. У свою чергу, відчуваючи початок так званого "гарячого курортного сезону" в тимчасово окупованому Криму, російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустку, в яких вказують місця її проведення на території континентальної росії", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

У Генштабі ЗСУ також зазначили, що дана нафтобаза забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту рф, які завдавали ракетних ударів по мирних містах України.

"Мішенями російських терористів ставали мирні люди та цивільні об’єкти. У той же час, за наявною інформацією, в результаті пожежі на нафтобазі постраждалих немає", - йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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