Генштаб: из-за взрыва на нефтебазе в Севастополе российские оккупанты начали писать рапорты на отпуск

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"Во временно оккупированном Севастополе неспокойно. В результате вчерашнего масштабного пожара, который вспыхнул на нефтебазе вблизи Казачьей бухты, огнем было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами, общей емкостью около 40 тысяч тонн. В связи с этим, по городу распространились панические слухи о неспособности российской противовоздушной обороны обеспечить безопасность собственных стратегических объектов. В свою очередь, чувствуя начало так называемого "горячего курортного сезона" во временно оккупированном Крыму, российские военнослужащие начали писать рапорты на отпуск, в которых указывают места его проведения на территории континентальной России", - сообщили в Генштабе.

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В Генштабе ВСУ также отметили, что данная нефтебаза обеспечивала горючим корабли Черноморского флота рф, которые наносили ракетные удары по мирным городам Украины.

"Мишенями российских террористов становились мирные люди и гражданские объекты. В то же время, по имеющейся информации, в результате пожара на нефтебазе пострадавших нет", - говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.