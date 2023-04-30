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Генштаб: из-за больших потерь оккупанты рекомендуют ритуальным службам корректировать число присутствующих на погребении

Киев • УНН

 • 307979 просмотра

КИЕВ.1 мая УНН. Из-за большого количества потерь мобилизованных армией рф жителей Луганска, российские оккупанты рекомендуют ритуальным службам корректировать численность присутствующих на похоронных процессиях до 6 человек, а также настаивать на кремации. Об этом сообщают в Генштабе, передает УНН.

Цитата

"В последнее время безвозвратные потери из принудительно мобилизованных в армию рф жителей Луганска и его окрестностей составляют около 70 человек в день. Чтобы предотвратить возможные проявления недовольства среди населения, ритуальным службам рекомендовано корректировать численность присутствующих на похоронных процессиях до 6 человек", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Также в Генштабе ВСУ отметили, "в этом контексте, так называемое "МГБ" настаивает именно на кремации погибших в противовес захоронению".

Напомним

Во временно оккупированном Крыму, из-за взрывов на нефтебазе в Севастополе, российские захватчики начали писать рапорты на отпуск, в которых указывают места его проведения на территории континентальной россии.

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