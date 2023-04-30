Генштаб: из-за больших потерь оккупанты рекомендуют ритуальным службам корректировать число присутствующих на погребении

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"В последнее время безвозвратные потери из принудительно мобилизованных в армию рф жителей Луганска и его окрестностей составляют около 70 человек в день. Чтобы предотвратить возможные проявления недовольства среди населения, ритуальным службам рекомендовано корректировать численность присутствующих на похоронных процессиях до 6 человек", - сообщили в Генштабе.

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Также в Генштабе ВСУ отметили, "в этом контексте, так называемое "МГБ" настаивает именно на кремации погибших в противовес захоронению".

Напомним

Во временно оккупированном Крыму, из-за взрывов на нефтебазе в Севастополе, российские захватчики начали писать рапорты на отпуск, в которых указывают места его проведения на территории континентальной россии.