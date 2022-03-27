Оккупанты утром запустили две ракеты в сторону Одесской области, ни одна не попала в цель
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Российские оккупанты сегодня утром осуществили пуск двух ракет в сторону Одесской области, однако ни одна из них не попала в цель. Об этом в своем Telegram сообщил офицер ОК "Юг" Владислав Назаров, пишет УНН.
Цитата
“Враг продолжает проводить воздушную разведку береговой службы и оказать психологическое давление на гражданское население прибрежных районов. Так, утром противник осуществил пуск двух ракет, но ни одна не попала в цель. Система обороны Одесской области налажена четко и готова противостоять любым провокациям противника. Именно поэтому обстановка в городе и области стабильная и контролируемая”, - подчеркнул Назаров.
Дополнение
Украинские военные одиннадцатый ра ударили по временно оккупированному российскими войсками аэродрому "Чернобаевка" в Херсонской области, который враг использует как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов.