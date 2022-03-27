Оккупанты утром запустили две ракеты в сторону Одесской области, ни одна не попала в цель

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“Враг продолжает проводить воздушную разведку береговой службы и оказать психологическое давление на гражданское население прибрежных районов. Так, утром противник осуществил пуск двух ракет, но ни одна не попала в цель. Система обороны Одесской области налажена четко и готова противостоять любым провокациям противника. Именно поэтому обстановка в городе и области стабильная и контролируемая”, - подчеркнул Назаров.

Дополнение

Украинские военные одиннадцатый ра ударили по временно оккупированному российскими войсками аэродрому "Чернобаевка" в Херсонской области, который враг использует как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов.