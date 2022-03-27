Окупанти зранку запустили дві ракети в бік Одещини, жодна не потрапила у ціль
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Російські окупанти сьогодні зранку здійснили пуск двох ракет в бік Одещини, однак жодна з них не потрапила у ціль. Про це у своєму Telegram повідомив офіцер ОК "Південь" Владислав Назаров, пише УНН.
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“Ворог продовжує проводити повітряну розвідку берегової служби та чинити психологічний тиск на цивільне населення прибережних районів. Так, зранку противник здійснив пуск двох ракет, але жодна не потрапила в ціль. Система оборони Одещини налагоджена чітко та готова протидіяти будь-яким провокаціям супротивника. Саме тому обстановка у місті та області стабільна та контрольована”, - наголосив Назаров.
Доповнення
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