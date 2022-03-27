Чорнобаївка 11:0: українські військові знову розбили окупантів на аеродромі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Українські військові водинадцяте вдарили по тимчасово окупованому російськими військами аеродрому "Чорнобаївка" в Херсонській області, який ворог використовує як командний пункт та місце збору літаків та гелікоптерів. Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, пише УНН.
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“На вже, дорогенька. 11:0, вночі сьогодні”, - написав він у Facebook.
Арестович також додав, що аеродром Мелітополя впевнено наздоганяє Чорнобаївку. Сьогодні українські військові вдарили чотири рази.
Доповнення
Українські військові завдають все нових і нових ударів по тимчасово окупованому аеродрому “Чорнобаївка”. 24 березня ЗСУ вдарили там десятий раз.
Також у районі Тростянця, що на Сумщині, схоже, утворилась своя “Чорнобаївка”.