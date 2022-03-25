На Сумщині з’явилась своя Чорнобаївка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. В районі Тростянця, що на Сумщині, схоже, утворилась своя “Чорнобаївка”. Про це повідомила у п’ятницю пресслужба Міністерства оборони України, пише УНН.
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“Утворення своєї локальної "Чорнобаївки" констатує один із підрозділів 93 бригади Холодний Яр, що воює в районі Тростянця на Сумщині”, - повідомили в МОУ.
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У відомстві оприлюднили фото розбитого NLAW-ом російський танк Т-80.
Повідомляється, що холодноярська піхота вразила його на місці, де раніше неодноразово розбивали противника: тут вже почили у Бозі пару російських БМП, танки, автомобільна техніка.
“Та це чомусь не зупиняє російських окупантів: вони регулярно прибувають на "намолене" місце, де українські оборонці завжди "тепло" їх зустрічають”, - додали в міністерстві.
Нагадаємо
Напередодні ЗСУ вдесяте вдарили по тимчасово окупованому російськими військами аеродрому "Чорнобаївка" в Херсонській області, який ворог використовує як командний пункт та місце збору літаків та вертольотів.