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В Сумской области появилась своя Чернобаевка

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. В районе Тростянца, что в Сумской области, похоже, образовалась своя “Чернобаевка”. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства обороны Украины, пишет УНН.

В Сумской области появилась своя Чернобаевка

Цитата

“Образование своей локальной "Чернобаевки” констатирует одно из подразделений 93 бригады Холодный Яр, воюющей в районе Тростянца Сумской области", - сообщили в МОУ.

Детали

В ведомстве опубликовали фото разбитого NLAW-ом российский танк Т-80.

Сообщается, что холодноярская пехота поразила его на месте, где ранее неоднократно разбивали противника: здесь уже почили в Бозе пару российских БМП, танки, автомобильная техника.

“Но это почему-то не останавливает российских оккупантов: они регулярно прибывают на "намоленное" место, где украинские защитники всегда "тепло" их встречают”, - добавили в министерстве.

Напомним

Накануне ВСУ в десятый раз ударили по временно оккупированному российскими войсками аэродрому "Чернобаевка" в Херсонской области, который враг использует как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов.

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