Вдесяте Чорнобаївка: українські військові нанесли черговий удар по рашистам
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. ВСУ вдесяте вдарили по тимчасово окупованому російськими військами аеродрому "Чорнобаївка" в Херсонській області, який ворог використовує як командний пункт та місце збору літаків та вертольотів. Про це повідомив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович у Facebook, передає УНН.
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"Барабанний дріб! Рівняйся, смирно! Вдесяте Чорнобаївку - зустрічай!
На даний момент спостерігається масовий рух російських військ через Антонівський міст - тікають!
Мабуть, ми знову гримнули когось із начальства. Таке вже було кілька днів тому, під час сьомого. З місяцем початку операції вас, хлопці. Біжіть, не запихайтеся. Ех, жаль відео викласти не можна. Яскраве відео", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Окрім того, першим про новий удар по Чорнобаївці повідомив очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім: "Чорнобаївка", - лаконічно прокоментував він подію.
Додамо
Раніше Арестович розповідав, що окупанти у Чорнобаївці зазнали нових втрат. Зокрема, 22 березня ЗСУ вразили боєкомплект "Смерчу", з якого ворог почав обстрілювати Миколаїв. Арестович пожартував, що тепер до Лисої гори в Україні додалося нове місце для проведення фестивалів.
Передбачалося, що вдев'яте знищення російської техніки в Чорнобаївці вже не буде. Супутникові знімки показали, що ворог вивів більшу частину своєї авіації з аеродрому.