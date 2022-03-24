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Вдесяте Чорнобаївка: українські військові нанесли черговий удар по рашистам

Київ • УНН

 • 430285 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. ВСУ вдесяте вдарили по тимчасово окупованому російськими військами аеродрому "Чорнобаївка" в Херсонській області, який ворог використовує як командний пункт та місце збору літаків та вертольотів. Про це повідомив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович у Facebook, передає УНН.

Вдесяте Чорнобаївка: українські військові нанесли черговий удар по рашистам

Цитата

"Барабанний дріб! Рівняйся, смирно! Вдесяте Чорнобаївку - зустрічай!

На даний момент спостерігається масовий рух російських військ через Антонівський міст - тікають!

Мабуть, ми знову гримнули когось із начальства. Таке вже було кілька днів тому, під час сьомого. З місяцем початку операції вас, хлопці. Біжіть, не запихайтеся. Ех, жаль відео викласти не можна. Яскраве відео", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Окрім того, першим про новий удар по Чорнобаївці повідомив очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім: "Чорнобаївка", - лаконічно прокоментував він подію.

Додамо

Раніше Арестович розповідав, що окупанти у Чорнобаївці зазнали нових втрат. Зокрема, 22 березня ЗСУ вразили боєкомплект "Смерчу", з якого ворог почав обстрілювати Миколаїв. Арестович пожартував, що тепер до Лисої гори в Україні додалося нове місце для проведення фестивалів.

Передбачалося, що вдев'яте знищення російської техніки в Чорнобаївці вже не буде. Супутникові знімки показали, що ворог вивів більшу частину своєї авіації з аеродрому.

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