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В десятый раз Чернобаевка: украинские военные нанесли очередной удар по рашистам

Киев • УНН

 • 430285 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. ВСУ в десятый раз ударили по временно оккупированному российскими войсками аэродрому "Чернобаевка" в Херсонской области, который враг использует как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в Facebook, передает УНН.

В десятый раз Чернобаевка: украинские военные нанесли очередной удар по рашистам

Цитата

"Барабанная дробь! Равняйся, смирно! В десятый раз Чернобаевку - встречай!

На данный момент наблюдается массовое движение русских войск через Антоновский мост - бегут!

Видимо, мы опять грохнули кого-то из начальства. Такое уже было несколько дней назад, во время седьмого. С месяцем начала операции вас, ребята. Бегите, не запихивайтесь. Эх, жаль видео выложить нельзя. Яркое видео", - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, первым о новом ударе по Чернобаевке сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким: "Чернобаевка", - лаконично прокомментировал он событие.

Добавим

Ранее Арестович рассказывал, что оккупанты в Чернобаевке получили новые потери. В частности, 22 марта ВСУ поразили боекомплект "Смерча", из которого враг начал обстреливать Николаев. Арестович пошутил, что теперь к Лысой горе в Украине добавилось новое место для проведения фестивалей.

Предполагалось, что в девятый раз уничтоженой русской техники в Чернобаевке уже не будет. Спутниковые снимки показали, что враг вывел большую часть своей авиации с аэродрома.

Украинские Национальные Новости

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