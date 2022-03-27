Чернобаевка 11:0: украинские военные снова разбили оккупантов на аэродроме
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Украинские военные в одиннадцатый раз ударили по временно оккупированному российскими войсками аэродрому "Чернобаевка" в Херсонской области, который враг использует как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов. Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, пишет УНН.
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“На уж, дорогуша. 11:0, ночью сегодня", - написал он в Facebook.
Арестович также добавил, что аэродром Мелитополя уверенно догоняет Чернобаевку. Сегодня украинские военные ударили четыре раза.
Дополнение
Украинские военные наносят все новые и новые удары по временно оккупированному аэродрому “Чернобаевка”. 24 марта ВСУ ударили там десятый раз.
Также в районе Тростянца, что в Сумской области, похоже, образовалась своя “Чернобаевка”.