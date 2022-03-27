Чернобаевка 11:0: украинские военные снова разбили оккупантов на аэродроме

Цитата

“На уж, дорогуша. 11:0, ночью сегодня", - написал он в Facebook.

Арестович также добавил, что аэродром Мелитополя уверенно догоняет Чернобаевку. Сегодня украинские военные ударили четыре раза.

Дополнение

Украинские военные наносят все новые и новые удары по временно оккупированному аэродрому “Чернобаевка”. 24 марта ВСУ ударили там десятый раз.

Также в районе Тростянца, что в Сумской области, похоже, образовалась своя “Чернобаевка”.