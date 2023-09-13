Оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область: атаковали с беспилотника и артиллерии

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"Снова под вражеским ударом Никопольщина. Утром российская армия атаковала беспилотником. Сбросила боеприпас на Марганецкую громаду.

К вечеру – целила из тяжелой артиллерии по самому Никополю. Последствия еще уточняются. Но главное – погибших и пострадавших нет", - сообщил Лысак.

По его словам, в остальных районах день был спокойным. Без обстрелов.

Ранее

За прошедшие сутки российские войска выпустили почти 2 десятка снарядов по Никопольщине и атаковали Синельниковский район. В результате обстрелов в Никопольском районе повреждены 6 домов, 4 хозяйственные постройки, авто и линии электропередачи.