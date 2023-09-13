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Дніпропетровщина: ворог випустив майже два десятки снарядів по Нікопольщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Упродовж минулої доби російські війська випустили майже 2 десятки снарядів по Нікопольщині та атакували Синельниківський район. Внаслідок обстрілів у Нікопольщині пошкоджено 6 будинків, 4 господарські споруди, авто та лінії електропередачі. Інформація по Синельниківському району уточнюється, повідомив голова Дніпропетровської ОВА, Сергій Лисак, пише УНН.

Цитата

“Майже два десятки снарядів сьогодні прилетіли на Нікопольщину. Ворог накривав район вогнем з важкої артилерії. Поцілив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Пошкоджені 6 приватних будинків, 4 господарські споруди, авто, лінії електропередачі”, - повідомив Лисак.

Деталі

Він додав, що надвечір вівторка окупанти атакували Синельниківський район, а саме Покровську селищну громаду. Наслідки атаки наразі уточнюються. Також відомо, що при ворожому ударі людей не зачепило.

Нагадаємо

Російські війська у ніч на вівторок з важкої артилерії обстріляли Марганець Дніпропетровської області.Пошкоджені магазин, 7 приватних будинків, господарські споруди. Понівечені 3 газогони та стільки ж ліній електропередачі.

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