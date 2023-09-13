Дніпропетровщина: ворог випустив майже два десятки снарядів по Нікопольщині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Упродовж минулої доби російські війська випустили майже 2 десятки снарядів по Нікопольщині та атакували Синельниківський район. Внаслідок обстрілів у Нікопольщині пошкоджено 6 будинків, 4 господарські споруди, авто та лінії електропередачі. Інформація по Синельниківському району уточнюється, повідомив голова Дніпропетровської ОВА, Сергій Лисак, пише УНН.
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“Майже два десятки снарядів сьогодні прилетіли на Нікопольщину. Ворог накривав район вогнем з важкої артилерії. Поцілив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Пошкоджені 6 приватних будинків, 4 господарські споруди, авто, лінії електропередачі”, - повідомив Лисак.
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Він додав, що надвечір вівторка окупанти атакували Синельниківський район, а саме Покровську селищну громаду. Наслідки атаки наразі уточнюються. Також відомо, що при ворожому ударі людей не зачепило.
Нагадаємо
Російські війська у ніч на вівторок з важкої артилерії обстріляли Марганець Дніпропетровської області.Пошкоджені магазин, 7 приватних будинків, господарські споруди. Понівечені 3 газогони та стільки ж ліній електропередачі.