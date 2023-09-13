Днепропетровщина: враг выпустил почти два десятка снарядов по Никопольщине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. За прошедшие сутки российские войска выпустили почти 2 десятка снарядов по Никопольщине и атаковали Синельниковский район. В результате обстрелов в Никопольском районе повреждены 6 домов, 4 хозяйственные постройки, авто и линии электропередачи. Информация по Синельниковскому району уточняется, сообщил председатель Днепропетровской ОГА, Сергей Лысак, пишет УНН.
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“Почти два десятка снарядов сегодня прилетели на Никопольщину. Враг накрывал район огнем из тяжелой артиллерии. Попал по самому Никополю и Марганецкой громаде. Повреждены 6 частных домов, 4 хозяйственные постройки, авто, линии электропередачи”, - сообщил Лысак.
Детали
Он добавил, что вечером во вторник оккупанты атаковали Синельниковский район, а именно Покровскую поселковую громаду. Последствия атаки пока уточняются. Также известно, что при вражеском ударе людей не задело.
Напомним
Российские войска в ночь на вторник из тяжелой артиллерии обстреляли Марганец Днепропетровской области. Повреждены магазин, 7 частных домов, хозяйственные постройки, три газопровода и столько же линий электропередачи.