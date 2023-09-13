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Днепропетровщина: враг выпустил почти два десятка снарядов по Никопольщине

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. За прошедшие сутки российские войска выпустили почти 2 десятка снарядов по Никопольщине и атаковали Синельниковский район. В результате обстрелов в Никопольском районе повреждены 6 домов, 4 хозяйственные постройки, авто и линии электропередачи. Информация по Синельниковскому району уточняется, сообщил председатель Днепропетровской ОГА, Сергей Лысак, пишет УНН.

Цитата

“Почти два десятка снарядов сегодня прилетели на Никопольщину. Враг накрывал район огнем из тяжелой артиллерии. Попал по самому Никополю и Марганецкой громаде. Повреждены 6 частных домов, 4 хозяйственные постройки, авто, линии электропередачи”, - сообщил Лысак.

Детали

Он добавил, что вечером во вторник оккупанты атаковали Синельниковский район, а именно Покровскую поселковую громаду. Последствия атаки пока уточняются. Также известно, что при вражеском ударе людей не задело.

Напомним

Российские войска в ночь на вторник из тяжелой артиллерии обстреляли Марганец Днепропетровской области. Повреждены магазин, 7 частных домов, хозяйственные постройки, три газопровода и столько же линий электропередачи.

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