Днепропетровщина: враг выпустил почти два десятка снарядов по Никопольщине

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“Почти два десятка снарядов сегодня прилетели на Никопольщину. Враг накрывал район огнем из тяжелой артиллерии. Попал по самому Никополю и Марганецкой громаде. Повреждены 6 частных домов, 4 хозяйственные постройки, авто, линии электропередачи”, - сообщил Лысак.

Детали

Он добавил, что вечером во вторник оккупанты атаковали Синельниковский район, а именно Покровскую поселковую громаду. Последствия атаки пока уточняются. Также известно, что при вражеском ударе людей не задело.

Напомним

Российские войска в ночь на вторник из тяжелой артиллерии обстреляли Марганец Днепропетровской области. Повреждены магазин, 7 частных домов, хозяйственные постройки, три газопровода и столько же линий электропередачи.