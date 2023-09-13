Окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину: атакували з безпілотника та артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Російські військові знову атакували Дніпропетровщину. Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, під вогнем опинилась Нікопольщина, передає УНН.
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"Знову під ворожим ударом Нікопольщина. Вранці російська армія атакувала безпілотником. Скинула боєприпас на Марганецьку громаду.
Надвечір – цілила з важкої артилерії по самому Нікополю. Наслідки ще уточнюються. Та головне – загиблих та постраждалих немає", - повідомив Лисак.
За його словами, у решті районів день був спокійним. Без обстрілів.
Раніше
Упродовж минулої доби російські війська випустили майже 2 десятки снарядів по Нікопольщині та атакували Синельниківський район. Внаслідок обстрілів у Нікопольщині пошкоджено 6 будинків, 4 господарські споруди, авто та лінії електропередачі.