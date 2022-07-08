Оккупанты совершили 417 военных преступлений против культурного наследия Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Российские оккупанты совершили уже 417 военных преступлений против культурного наследия Украины. Об этом в Telegram сообщило Министерство культуры и информационной политики, информирует УНН.
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"По состоянию на 8 июля 2022 года МКИП зафиксировало 417 эпизодов военных преступлений против украинского культурного наследия", – говорится в сообщении.
Добавим
Разрушение объектов культурного наследия – военное преступление по Гаагской конвенции 1954 года.
Напомним
1 июля украинский борщ внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.