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Оккупанты совершили 417 военных преступлений против культурного наследия Украины

Оккупанты совершили 417 военных преступлений против культурного наследия Украины

Киев • УНН

 • 84463 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Российские оккупанты совершили уже 417 военных преступлений против культурного наследия Украины. Об этом в Telegram сообщило Министерство культуры и информационной политики, информирует УНН.

Цитата

"По состоянию на 8 июля 2022 года МКИП зафиксировало 417 эпизодов военных преступлений против украинского культурного наследия", – говорится в сообщении.

Добавим

Разрушение объектов культурного наследия – военное преступление по Гаагской конвенции 1954 года.

Напомним

1 июля украинский борщ внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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