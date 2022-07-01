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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Український борщ внесли у список ЮНЕСКО

Український борщ внесли у список ЮНЕСКО

Київ • УНН

 • 321335 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Сьогодні елемент "Культура приготування українського борщу" внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, інформує УНН.

Цитата

"Битва за борщ була розпочата ще до війни. І скільки б Маша Захарова не розповідала, що “книги з кулінарії заборонялися, а рецепт страви тримали в таємниці та забороняли готувати” і взагалі наш борщ - це “прояв екстремізму та нацизму”, цей “прояв екстремізму” тепер офіційно український, і офіційно під охороною ЮНЕСКО", – написав Ткаченко.

Нагадаємо

У квітні 2022 року речниця мзс рф марія захарова заявила, що небажання України ділитися борщем є підтвердженням нацизму.

"Навіть книги з кулінарії забороняли. Чому? Бо не можна було ділитися борщем. Ну не можна! Він має належати лише комусь одному. Якомусь одному народові, одній національності. А так, щоб він був спільний, щоб у кожному місті та в кожному регіоні господиня могла приготувати його по-своєму – ні, на компроміси вони не хочуть... Так це і є те, про що ми говоримо – ксенофобія, нацизм, екстремізм у всіх видах", – сказала захарова.

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