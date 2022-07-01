Український борщ внесли у список ЮНЕСКО

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"Битва за борщ була розпочата ще до війни. І скільки б Маша Захарова не розповідала, що “книги з кулінарії заборонялися, а рецепт страви тримали в таємниці та забороняли готувати” і взагалі наш борщ - це “прояв екстремізму та нацизму”, цей “прояв екстремізму” тепер офіційно український, і офіційно під охороною ЮНЕСКО", – написав Ткаченко.

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У квітні 2022 року речниця мзс рф марія захарова заявила, що небажання України ділитися борщем є підтвердженням нацизму.

"Навіть книги з кулінарії забороняли. Чому? Бо не можна було ділитися борщем. Ну не можна! Він має належати лише комусь одному. Якомусь одному народові, одній національності. А так, щоб він був спільний, щоб у кожному місті та в кожному регіоні господиня могла приготувати його по-своєму – ні, на компроміси вони не хочуть... Так це і є те, про що ми говоримо – ксенофобія, нацизм, екстремізм у всіх видах", – сказала захарова.

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