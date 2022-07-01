Український борщ внесли у список ЮНЕСКО
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Сьогодні елемент "Культура приготування українського борщу" внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, інформує УНН.
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"Битва за борщ була розпочата ще до війни. І скільки б Маша Захарова не розповідала, що “книги з кулінарії заборонялися, а рецепт страви тримали в таємниці та забороняли готувати” і взагалі наш борщ - це “прояв екстремізму та нацизму”, цей “прояв екстремізму” тепер офіційно український, і офіційно під охороною ЮНЕСКО", – написав Ткаченко.
Нагадаємо
У квітні 2022 року речниця мзс рф марія захарова заявила, що небажання України ділитися борщем є підтвердженням нацизму.
"Навіть книги з кулінарії забороняли. Чому? Бо не можна було ділитися борщем. Ну не можна! Він має належати лише комусь одному. Якомусь одному народові, одній національності. А так, щоб він був спільний, щоб у кожному місті та в кожному регіоні господиня могла приготувати його по-своєму – ні, на компроміси вони не хочуть... Так це і є те, про що ми говоримо – ксенофобія, нацизм, екстремізм у всіх видах", – сказала захарова.
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