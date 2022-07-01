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Украинский борщ внесли в список ЮНЕСКО

Украинский борщ внесли в список ЮНЕСКО

Киев • УНН

 • 321333 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Сегодня элемент "Культура приготовления украинского борща" внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, который нуждается в немедленной охране. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, информирует УНН.

Цитата

"Битва за борщ была начата еще до войны. И сколько бы Маша Захарова не рассказывала, что “книги по кулинарии запрещались, а рецепт блюда держали в тайне и запрещали готовить” и вообще наш борщ – это “проявление экстремизма и нацизма”, это “проявление экстремизма” теперь официально украинское, и официально под охраной ЮНЕСКО", – написал Ткаченко.

Напомним

В апреле 2022 года спикер мид рф мария захарова заявила, что нежелание Украины делиться борщом является подтверждением нацизма.

"Даже книги по кулинарии запрещали. Почему? Потому что нельзя было делиться борщом. Ну, нельзя! Он должен принадлежать только кому-то одному. Какому-то одному народу, одной национальности. А так, чтобы он был общий, чтобы в каждом городе и в каждом регионе хозяйка могла приготовить его по-своему – нет, на компромиссы они не хотят... Так это и есть то, о чем мы говорим, – ксенофобия, нацизм, экстремизм во всех видах", – сказала захарова.

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