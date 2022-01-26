В Україні хочуть запровадити День борщу: комітет Ради підтримав проект постанови
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав проект постанови про встановлення Дня українського борщу. Про це УНН повідомляє з посиланням на комітет.
Цитата
“Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав проєкт Постанови про встановлення Дня українського борщу (реєстр. № 6361)”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що Всеукраїнський День борщу пропонується відзначати щороку у другу суботу вересня.
“Ухвалення Постанови сприятиме популяризації української культури на міжнародному рівні, вшануванню традиційної української кухні, посилить увагу суспільства до збереження і тяглості культурної традиції”, — зазначається в повідомленні.
В комітеті нагадали, що у 2021 році Міністерство закордонних справ України подало номінаційне досьє “Культура приготування українського борщу” для включення до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.
Доповнення
За недавнім рейтингом видання СNN український борщ потрапив у список 20 найкращих супів у світі.
Нагадаємо, у посольстві України у Франції заявили, що отримали вибачення від керівництва Michelin за те, що представники ресторанного гіда назвали у своєму пресрелізі борщ російським.