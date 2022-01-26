В Україні хочуть запровадити День борщу: комітет Ради підтримав проект постанови

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 46597 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 119206 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 184174 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 179721 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 203580 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 193191 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 149993 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152283 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 172859 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182754 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 148741 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 127469 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 167421 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 104617 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 59871 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 455209 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 302655 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 366339 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 478923 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 724366 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 104617 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 167421 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 122195 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 157565 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 180997 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

В Україні хочуть запровадити День борщу: комітет Ради підтримав проект постанови

В Україні хочуть запровадити День борщу: комітет Ради підтримав проект постанови

Київ • УНН

 • 29457 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав проект постанови про встановлення Дня українського борщу. Про це УНН повідомляє з посиланням на комітет.

Цитата

“Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав проєкт Постанови про встановлення Дня українського борщу (реєстр. № 6361)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що Всеукраїнський День борщу пропонується відзначати щороку у другу суботу вересня.

“Ухвалення Постанови сприятиме популяризації української культури на міжнародному рівні, вшануванню традиційної української кухні, посилить увагу суспільства до збереження і тяглості культурної традиції”, — зазначається в повідомленні.

В комітеті нагадали, що у 2021 році Міністерство закордонних справ України подало номінаційне досьє “Культура приготування українського борщу” для включення до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Доповнення

За недавнім рейтингом видання СNN український борщ потрапив у список 20 найкращих супів у світі.

Нагадаємо, у посольстві України у Франції заявили, що отримали вибачення від керівництва Michelin за те, що представники ресторанного гіда назвали у своєму пресрелізі борщ російським.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$86,615.40
Золото
$3,167.59
Tesla
$283.04
Brent
$75.07
S&P 500
$5,661.89
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,893.69