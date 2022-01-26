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В Украине хотят ввести День борща: комитет Рады поддержал проект постановления

В Украине хотят ввести День борща: комитет Рады поддержал проект постановления

Киев • УНН

 • 29444 просмотра

КМЕВ. 26 января. УНН. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал проект постановления об установлении Дня украинского борща. Об этом УНН сообщает со ссылкой на комитет.

Цитата

“Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал проект Постановления об установлении Дня украинского борща (рег. № 6361)", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что Всеукраинский День борща предлагается отмечать ежегодно во вторую субботу сентября.

“Принятие постановления будет способствовать популяризации украинской культуры на международном уровне, чествованию традиционной украинской кухни, усилит внимание общества к сохранению и тяглости культурной традиции”, — отмечается в сообщении.

В комитете напомнили, что в 2021 году Министерство иностранных дел Украины подало номинационное досье “Культура приготовления украинского борща” для включения в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Дополнение

По недавнему рейтингу издания СNN украинский борщ попал в список 20 лучших супов в мире.

Напомним, в посольстве Украины во Франции заявили, что получили извинения от руководства Michelin за то, что представители ресторанного гида назвали в своем пресс-релизе борщ российским.

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