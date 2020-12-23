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“Гастрономічна необачність”: керівництво Michelin вибачилося за “російський борщ” перед Україною

Київ • УНН

 • 15949 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. В посольстві України у Франції заявили, що отримали вибачення від керівництва Michelin за те, що представники ресторанного гіда назвали у своєму пресрелізі борщ російським. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу посольства.

“Гастрономічна необачність”: керівництво Michelin вибачилося за “російський борщ” перед Україною

“І про борщ. Вчора, отримавши новину про запуск Мішленівського гастрогіду по московським ресторанам, у яких готують український борщ, ми довго спілкувались із нашими контактами у Groupe Michelin.Розмова була конструктивною. Від керівництва компанії отримали вибачення за “гастрономічну необачність з неочікувано політичною конотацією”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що первинну версію пресрелізу, у якій йшлося про “емблематичні національні перші страви російської кухні — борщ та рассольнік”, після звернення Посольства виправлено.

“Тепер “на кулінарній сцені в Росії пропонують овочеві та пряні страви, які цінують гурмани, зокрема, рассольнік, а також борщ у його можливих формах та варіаціях”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, в посольстві повідомили, що розпочинається робота над Мішленівським гастрономічним гідом по київських ресторанах.

“У Groupe Michelin з ентузіазмом сприйняли цю ідею, а особливо, запрошення завітати до України і скуштувати автентичного українського борщу. Щоб зняти всі питання. Борщ наш!”, — наголосили в повідомленні.

Нагадаємо, ресторанний гід Мішлен назвав борщ улюбленою російською стравою.

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