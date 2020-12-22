Гід Мішлен назвав борщ російською стравою

“На російській кулінарній арені, що багата історією та світськими традиціями, за останні 30 років з’явилися деякі нові тенденції, втілені талановитими кухарями, які присвятили себе висвітленню якості місцевих продуктів, таких як царський краб з Владивостока, бородинський хліб, палтус з Мурманська і сметана, що використовується для приготування біфстроганова. Вони також відзначають овочі та ароматні трави, які надають жвавих, неповторних смаків улюбленим першим стравам гурманів, таким як борщ або розсольник”, - йдеться у повідомленні.

Раніше у паризькому кафе борщ назвали традиційним "російським супом".

Нагадаємо, у Мінкульті працюють над включенням українського борщу до культурної спадщини ЮНЕСКО.