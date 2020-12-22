Гид Мишлен назвал борщ российским блюдом

"На российской кулинарной арене, что богата историей и светскими традициями, за последние 30 лет появились некоторые новые тенденции, воплощенные талантливыми поварами, которые посвятили себя освещению качества местных продуктов, таких как царский краб из Владивостока, бородинский хлеб, палтус из Мурманска и сметана, используемые для приготовления бифстроганова. Они также отмечают овощи и ароматные травы, которые придают оживленных, неповторимых вкусов любимым первым блюдам гурманов, таким как борщ или рассольник", - говорится в сообщении.

Ранее в парижском кафе борщ назвали традиционным "российским супом".

Напомним, в Минкульте работают над включением украинского борща в культурное наследие ЮНЕСКО.