У Мінкульті працюють над включенням українського борщу до культурної спадщини ЮНЕСКО
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Міністерстві культури та інформаційної політики націлені на включення українського борщу до культурної спадщини ЮНЕСКО. Для цього 18 грудня в Україні пройде онлайн-фестиваль “Культура та традиція приготування українського борщу”. Про це у своєму Telegram-каналі написав очільник мінкульту Олександр Ткаченко, передає УНН.
“Ми у МКІП націлені на включення українського борщу до культурної спадщини ЮНЕСКО. Мова не йде про гастрономічну ідентифікацію. Це питання захисту важливої культурної складової та частини історії. Визнання борщу об'єктом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО – поставить крапку у навмисно створених дискусіях щодо етнічної батьківщини рецепту страви. Як казала мені моя бабця, а їй – її бабця: борщ – український. Для цього 18 грудня МКІП та Громадська організація "Інститут культури України" разом із шеф-кухарем Євгеном Клопотенко проведуть онлайн-фестиваль “Культура та традиція приготування українського борщу”, - сказав Олександр Ткаченко.
Він зазначив, що у рамках фестивалю 25 учасників зберуться разом і кожен приготує страву за різним унікальним рецептом, залежно від традицій області.
“Все ж в онлайн – а отже будь-який рецепт можна занотувати і повторити вдома. Або ж долучитися до процесу і готувати паралельно. Ставте собі нагадування та запасайтеся продуктами, буде круто”, - додав Ткаченко.
Нагадаємо, у паризькому кафе борщ назвали традиційним "російським супом".