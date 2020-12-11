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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 72943 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 96135 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115371 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150477 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198760 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194898 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 282235 просмотра

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В Минкульте работают над включением украинского борща в культурное наследие ЮНЕСКО

В Минкульте работают над включением украинского борща в культурное наследие ЮНЕСКО

Киев  •  УНН

 • 20952 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Министерстве культуры и информационной политики нацелены на включение украинского борща к культурному наследию ЮНЕСКО. Для этого 18 декабря в Украине пройдет онлайн-фестиваль "Культура и традиция приготовления украинского борща". Об этом в своем Telegram-канале написал глава Минкульта Александр Ткаченко, передает УНН.

"Мы в МКИП нацелены на включение украинского борща к культурному наследию ЮНЕСКО. Речь не идет о гастрономической идентификации. Этот вопрос защиты важной культурной составляющей и части истории. Признание борща объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО - поставит точку в специально созданных дискуссиях относительно этнической родины рецепта блюда. Как говорила мне моя бабушка, а ей - ее бабушка: борщ - украинский. Для этого 18 декабря МКИП и Общественная организация "Институт культуры Украины" вместе с шеф-поваром Евгением Клопотенко проведут онлайн-фестиваль "Культура и традиция приготовления украинского борща", - сказал Александр Ткаченко.

Он отметил, что в рамках фестиваля 25 участников соберутся вместе и каждый приготовит блюдо по различным уникальным рецептам, в зависимости от традиций области.

"Все же в онлайн - а значит любой рецепт можно записать и повторить дома. Или присоединиться к процессу и готовить параллельно. Ставьте себе напоминание и запасайтесь продуктами, будет круто", - добавил Ткаченко.

Напомним, в парижском кафе борщ назвали традиционным "русским супом".

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