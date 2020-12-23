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"Гастрономическая неосторожность": руководство Michelin извинилось за "русский борщ" перед Украиной

Киев • УНН

 • 15949 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В посольстве Украины во Франции заявили, что получили извинения от руководства Michelin за то, что представители ресторанного гида назвали в своем пресс-релизе борщ российским. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу посольства.

"Гастрономическая неосторожность": руководство Michelin извинилось за "русский борщ" перед Украиной

"И о борще. Вчера, получив новость о запуске Мишленовского гастрогида по московским ресторанам, в которых готовят украинский борщ, мы долго общались с нашими контактами Groupe Michelin. Разговор был конструктивный. От руководства компании получили извинения за "гастрономическую неосторожность с неожиданной политической коннотацией", - говорится в сообщении.

Сообщается, что первоначальную версию пресс-релиза, в которой говорилось о "эмблематических национальных первых блюдах российской кухни - борще и рассольнике", после обращения Посольства исправлено.

"Теперь "на кулинарной сцене в России предлагают овощные и пряные блюда, которые ценят гурманы, в частности, рассольник, а также борщ в возможных формах и вариациях", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в посольстве сообщили, что начинается работа над Мишленовским гастрономическим гидом по киевским ресторанам.

"В Groupe Michelin с энтузиазмом восприняли эту идею, а особенно, приглашение посетить Украину и попробовать аутентичный украинский борщ. Чтобы снять все вопросы. Борщ наш!" - отметили в сообщении.

Напомним, ресторанный гид Мишлен назвал борщ любимым российским блюдом.

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