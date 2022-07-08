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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Окупанти здійснили 417 воєнних злочинів проти культурної спадщини України

Окупанти здійснили 417 воєнних злочинів проти культурної спадщини України

Київ • УНН

 • 84464 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Російські окупанти здійснили вже 417 воєнних злочинів проти культурної спадщини України. Про це в Telegram повідомило Міністерство культури та інформаційної політики, інформує УНН.

Цитата

"Станом на 8 липня 2022 року МКІП зафіксувало 417 епізодів воєнних злочинів проти української культурної спадщини", – ідеться у повідомленні.

Додамо

Руйнування об’єктів культурної спадщини – воєнний злочин за Гаазькою конвенцією 1954 року.

Нагадаємо

1 липня український борщ внесли у список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

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