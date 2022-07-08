Окупанти здійснили 417 воєнних злочинів проти культурної спадщини України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Російські окупанти здійснили вже 417 воєнних злочинів проти культурної спадщини України. Про це в Telegram повідомило Міністерство культури та інформаційної політики, інформує УНН.
Цитата
"Станом на 8 липня 2022 року МКІП зафіксувало 417 епізодів воєнних злочинів проти української культурної спадщини", – ідеться у повідомленні.
Додамо
Руйнування об’єктів культурної спадщини – воєнний злочин за Гаазькою конвенцією 1954 року.
Нагадаємо
1 липня український борщ внесли у список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.