Оккупанты нанесли ракетный удар по Дружковке, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Дружковке в Донецкой области, есть пострадавшие. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Цитата
"Сегодня утром, около 6:30, российские войска нанесли ракетный удар по Дружковке. Есть пострадавшие. Враг вел обстрелы мирного населения из авиации, ракетных установок и тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что полиция открыла уголовные производства по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, за сутки обстрелам россиян подверглись 11 населенных пунктов в области.
"В результате ударов повреждены не менее 43 гражданских объекта, среди которых жилые дома, школа, детский сад, церковь. Есть погибшие и раненые мирные жители, в частности - дети. За прошедшие сутки под огнем оккупантов находились Мариуполь, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Славянск, Константиновка, Покровск, Новгородское, Нью-Йорк, Острое, Очеретино", - отмечается в сообщении.
Дополнения
20 марта в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 3 человека, 5 получили ранения.
ОГП сообщил, что, по данным следствия, вечером 21 марта вооруженными силами РФ также были осуществлены обстрелы городов Дружковка, Славянск и Константиновка Донецкой области. В результате ракетного обстрела Дружковки в районе железнодорожного вокзала ранения получила мирная жительница. По предварительным данным, 2 гражданских лиц пострадали во время ночного авиаудара по городу Константиновка. В результате ракетного обстрела города Славянска повреждены тепловоз, линия контактной сети, здания цехов ремонта и эксплуатации локомотивного депо на станции Славянск. Станция полностью обесточена, работают взрывотехники и ремонтные бригады.