Окупанти завдали ракетного удару по Дружківці, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Російські окупанти завдали ракетного удару по Дружківці в Донецькій області, є постраждалі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Національну поліцію України.
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«Сьогодні зранку, близько 6:30, російські війська завдали ракетного удару по Дружківці. Є постраждалі. Ворог вів обстріли мирного населення з авіації, ракетних установок і важкої артилерії»,- йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.
Окрім того, за добу обстрілів росіян зазнали 11 населених пунктів в області.
«Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 43 цивільних об’єкти, серед яких житлові будинки, школа, дитячий садок, церква. Є загиблі та поранені мирні жителі, зокрема - діти. Упродовж минулої доби під вогнем окупантів перебували Маріуполь, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Слов’янськ, Костянтинівка, Покровськ, Новгородське, Нью-Йорк, Гостре, Очеретине», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
20 березня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули 3 людини, 5 зазнали поранень.
ОГП повідомив, що, за даними слідства, ввечері 21 березня збройними силами РФ також було здійснено обстріли міст Дружківка, Слов’янськ і Костянтинівка на Донеччині. Внаслідок ракетного обстрілу Дружківки в районі залізничного вокзалу поранення отримала мирна мешканка. За попередніми даними, 2 цивільних осіб постраждали під час нічного авіаудару по місту Костянтинівка. Внаслідок ракетного обстрілу міста Слов’янська пошкоджено тепловоз, лінію контактної мережі, будівлі цехів ремонту та експлуатації локомотивного депо на станції Слов’янськ. Станцію повністю знеструмлено, працюють вибухотехніки та ремонтні бригади.