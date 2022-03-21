Оккупанты нанесли четыре ракетных удара по Ровенщине. Три - отбили
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Российские оккупанты сегодня нанесли четыре ракетных удара в Ровенском районе. Об этом в своем Telegram сообщил председатель Ровенской ОВА Виталий Коваль, пишет УНН.
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“Враг продолжает бесноваться. Сегодня, во время седьмой воздушной тревоги, вечером в Ровенском районе зафиксировано четыре ракетных удара с воздуха. С тремя ракетами наши Вооруженные силы справились. Четвертая ... Возможные убытки и потери уточняются”, - сообщил Коваль.
Председатель ОВА призвал украинцев сохранять спокойствие, холодный ум и верить в Вооруженные Силы Украины.
Добавим
Российские оккупанты сегодня обстреляли город Авдеевка (Донецкая область). В результате обстрелов 5 жителей погибли и еще по меньшей мере 10 получили ранения.