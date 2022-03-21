Оккупанты нанесли четыре ракетных удара по Ровенщине. Три - отбили

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“Враг продолжает бесноваться. Сегодня, во время седьмой воздушной тревоги, вечером в Ровенском районе зафиксировано четыре ракетных удара с воздуха. С тремя ракетами наши Вооруженные силы справились. Четвертая ... Возможные убытки и потери уточняются”, - сообщил Коваль.

Председатель ОВА призвал украинцев сохранять спокойствие, холодный ум и верить в Вооруженные Силы Украины.

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Российские оккупанты сегодня обстреляли город Авдеевка (Донецкая область). В результате обстрелов 5 жителей погибли и еще по меньшей мере 10 получили ранения.