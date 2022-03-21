Окупанти завдали чотири ракетні удари по Рівненщині. Три - відбили

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“Ворог продовжує біснуватись. Сьогодні, під час сьомої повітряної тривоги, ввечері у Рівненському районі зафіксовано чотири ракетні удари з повітря. З трьома ракетами наші Збройні сили впоралися. Четверта … Можливі збитки та втрати уточнюються”, - повідомив Коваль.

Голова ОВА закликав українців зберігати спокій, холодний розум та вірити у Збройні сили України.

Додамо

Російські окупанти сьогодні обстріляли місто Авдіївка (Донецька область). Внаслідок обстрілів 5 мешканців загинуло і ще щонайменше 10 дістали поранення.