Окупанти завдали чотири ракетні удари по Рівненщині. Три - відбили
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Російські окупанти сьогодні завдали чотири ракетних удари у Рівненському районі. Про це у своєму Telegram повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, пише УНН.
Цитата
“Ворог продовжує біснуватись. Сьогодні, під час сьомої повітряної тривоги, ввечері у Рівненському районі зафіксовано чотири ракетні удари з повітря. З трьома ракетами наші Збройні сили впоралися. Четверта … Можливі збитки та втрати уточнюються”, - повідомив Коваль.
Голова ОВА закликав українців зберігати спокій, холодний розум та вірити у Збройні сили України.
Додамо
Російські окупанти сьогодні обстріляли місто Авдіївка (Донецька область). Внаслідок обстрілів 5 мешканців загинуло і ще щонайменше 10 дістали поранення.