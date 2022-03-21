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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 48047 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Окупанти завдали чотири ракетні удари по Рівненщині. Три - відбили

Окупанти завдали чотири ракетні удари по Рівненщині. Три - відбили

Київ • УНН

 • 190483 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Російські окупанти сьогодні завдали чотири ракетних удари у Рівненському районі. Про це у своєму Telegram повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, пише УНН.

Цитата

“Ворог продовжує біснуватись. Сьогодні, під час сьомої повітряної тривоги, ввечері у Рівненському районі зафіксовано чотири ракетні удари з повітря. З трьома ракетами наші Збройні сили впоралися. Четверта … Можливі збитки та втрати уточнюються”, - повідомив Коваль.

Голова ОВА закликав українців зберігати спокій, холодний розум та вірити у Збройні сили України.

Додамо

Російські окупанти сьогодні обстріляли місто Авдіївка (Донецька область). Внаслідок обстрілів 5 мешканців загинуло і ще щонайменше 10 дістали поранення.

Українські Національні Новини

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