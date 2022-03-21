Рашисти сьогодні обстріляли Авдіївку: загинуло 5 осіб, щонайменше 10 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Російські окупанти сьогодні обстріляли місто Авдіївка (Донецька область). Внаслідок обстрілів 5 мешканців загинуло і ще щонайменше 10 дістали поранення. Про це у своєму Facebook повідомив голова військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш, пише УНН.
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"Сьогодні російська наволоч знов принесла в Авдіївку смерть і руйнування. "Хвальона армія" вбила п'ятьох наших мешканців, близько десяти цивільних поранені. Покидьки проводять "денацифікацію" шкіл і квартир мирного населення, повністю їх знищуючи", - заявив Барабаш.
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Він наголосив, що російська армія воює з цивільним населенням, а не Збройними силами України.
Додамо
Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що вся територія Луганщини під постійними обстрілами окупантів. Ворог сконцентрувався на Рубіжному, Сєвєродонецьку, Попасній, Гірському та Кремінній. Рашисти хочуть здійснити прорив між Рубіжним та Кремінною, проте їм це не вдається, тож орки гатять по мирним.