Авіація, "гради", міномети: вся територія Луганщини під постійними обстрілами окупантів - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Ворог сконцентрувався на Рубіжному, Сєвєродонецьку, Попасній, Гірському та Кремінній. Рашисти хочуть здійснити прорив між Рубіжним та Кремінною, проте їм це не вдається, тож орки гатять по мирним. Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, передає УНН.
Цитата
"Мрія росіян - взяти Сєвєродонецьк в "коло". Мрія нездійсненна - ЗСУ працюють", - йдеться в повідомленні.
Деталі
В ці хвилини міста під щільним ворожим вогнем.
Сьогодні в Сєвєродонецьку обстріляли міську лікарню - "стратегічний об‘єкт".
Попасна зранку під "градами".
По Гірській громаді працювала російська авіація.
Додамо
Уперше за 25 днів війни на Луганщині дівчаток народилось більше, ніж хлопчиків, причому – вдвічі. Здавна казали, що це до миру.