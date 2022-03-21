Авіація, "гради", міномети: вся територія Луганщини під постійними обстрілами окупантів - ОДА

Цитата

"Мрія росіян - взяти Сєвєродонецьк в "коло". Мрія нездійсненна - ЗСУ працюють", - йдеться в повідомленні.

Деталі

В ці хвилини міста під щільним ворожим вогнем.

Сьогодні в Сєвєродонецьку обстріляли міську лікарню - "стратегічний об‘єкт".

Попасна зранку під "градами".

По Гірській громаді працювала російська авіація.

Додамо

Уперше за 25 днів війни на Луганщині дівчаток народилось більше, ніж хлопчиків, причому – вдвічі. Здавна казали, що це до миру.