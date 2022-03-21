Авиация, "грады", минометы: вся территория Луганской области под постоянными обстрелами оккупантов - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Враг сконцентрировался на Рубежном, Северодонецке, Попасной, Горном и Кременной. Рашисты хотят осуществить прорыв между Рубежным и Кременной, однако им это не удается, поэтому орки палят по мирным. Об этом сообщает председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает УНН.
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"Мечта россиян - взять Северодонецк в "круг". Мечта несбыточная - ВСУ работают", - говорится в сообщении.
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В эти минуты города под плотным вражеским огнем.
Сегодня в Северодонецке обстреляли городскую больницу - "стратегический объект".
Попасная утром под "градами".
По Горской общине работала русская авиация.
Добавим
Впервые за 25 дней войны в Луганской области девочек родилось больше, чем мальчиков, причем - вдвое. Издавна говорили, что это к миру.