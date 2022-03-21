Авиация, "грады", минометы: вся территория Луганской области под постоянными обстрелами оккупантов - ОГА

Цитата

"Мечта россиян - взять Северодонецк в "круг". Мечта несбыточная - ВСУ работают", - говорится в сообщении.

Детали

В эти минуты города под плотным вражеским огнем.

Сегодня в Северодонецке обстреляли городскую больницу - "стратегический объект".

Попасная утром под "градами".

По Горской общине работала русская авиация.

Добавим

Впервые за 25 дней войны в Луганской области девочек родилось больше, чем мальчиков, причем - вдвое. Издавна говорили, что это к миру.