Це до нашої Перемоги та миру: за тиждень на Луганщині дівчаток народилось вдвічі більше, ніж хлопчиків

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 49947 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 98917 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 134464 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 185740 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 181682 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 176805 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 151960 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 116838 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 109588 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 317198 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Зеленський обговорив із главою МЗС Литви налагодження спільного виробництва дронів

1 квітня, 18:11 • 20883 перегляди

росія відмовляється прийняти пропозиції американців щодо припинення війни в Україні в нинішньому вигляді

1 квітня, 18:13 • 25333 перегляди

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

22:21 • 18729 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

23:00 • 25143 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

23:49 • 16293 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 192223 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 317191 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 576730 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 519634 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 719469 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 53799 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 95037 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 122530 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 145411 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 158835 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Це до нашої Перемоги та миру: за тиждень на Луганщині дівчаток народилось вдвічі більше, ніж хлопчиків

Це до нашої Перемоги та миру: за тиждень на Луганщині дівчаток народилось вдвічі більше, ніж хлопчиків

Київ • УНН

 • 114066 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. За тиждень на Луганщині дівчаток народилось вдвічі більше, ніж хлопчиків. Про це УНН пише з посилання на повідомлення голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.

Цитата

"Уперше за 25 днів війни дівчаток народилось більше, ніж хлопчиків, причому – вдвічі! Здавна казали, що це до миру! А ми вважаємо, що до нашої Перемоги та миру!" – пожартувала одна з працівниць Сєвєродонецького пологового стаціонару.

Деталі

Всього ж за тиждень на світ з’явились 30 малюків: 20 дівчаток та 10 хлопчиків.

Сім пологів відбулись хірургічним шляхом: під ворожими обстрілами лікарі робили мамам кесареві розтини.

Медичний персонал пологових стаціонарів цілодобово надає породіллям, майбутнім мамам та малюкам усю необхідну допомогу.

"Слід зазначити, що всі лікарні області мають підвальні приміщення, обладнані як пологовий зал. У разі небезпеки вагітні та породіллі знаходяться там, медичний персонал приймає пологи. Необхідні медичні препарати та молочні суміші наявні у повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$84,717.10
Золото
$3,157.70
Tesla
$268.93
Brent
$74.58
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,879.16