Це до нашої Перемоги та миру: за тиждень на Луганщині дівчаток народилось вдвічі більше, ніж хлопчиків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. За тиждень на Луганщині дівчаток народилось вдвічі більше, ніж хлопчиків. Про це УНН пише з посилання на повідомлення голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.
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"Уперше за 25 днів війни дівчаток народилось більше, ніж хлопчиків, причому – вдвічі! Здавна казали, що це до миру! А ми вважаємо, що до нашої Перемоги та миру!" – пожартувала одна з працівниць Сєвєродонецького пологового стаціонару.
Деталі
Всього ж за тиждень на світ з’явились 30 малюків: 20 дівчаток та 10 хлопчиків.
Сім пологів відбулись хірургічним шляхом: під ворожими обстрілами лікарі робили мамам кесареві розтини.
Медичний персонал пологових стаціонарів цілодобово надає породіллям, майбутнім мамам та малюкам усю необхідну допомогу.
"Слід зазначити, що всі лікарні області мають підвальні приміщення, обладнані як пологовий зал. У разі небезпеки вагітні та породіллі знаходяться там, медичний персонал приймає пологи. Необхідні медичні препарати та молочні суміші наявні у повному обсязі", - йдеться в повідомленні.