Это к нашей Победе и миру: за неделю в Луганской области девочек родилось вдвое больше, чем мальчиков

Цитата

"Впервые за 25 дней войны девочек родилось больше, чем мальчиков, причем - вдвойне! Издавна говорили, что это к миру! А мы считаем, что к нашей Победе и миру!"- пошутила одна из работниц Северодонецкого родильного стационара.

Детали

Всего же за неделю на свет появились 30 малышей: 20 девочек и 10 мальчиков.

Семь родов произошли хирургическим путем: под вражескими обстрелами врачи делали мамам кесаревы сечения.

Медицинский персонал родильных стационаров круглосуточно оказывает роженицам, будущим мамам и малышам всю необходимую помощь.

"Следует отметить, что все больницы области, имеют подвальные помещения, оборудованные как родильный зал. В случае опасности беременные и роженицы находятся там, медицинский персонал принимает роды. Необходимые медицинские препараты и молочные смеси имеются в полном объеме", - говорится в сообщении.