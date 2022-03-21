Это к нашей Победе и миру: за неделю в Луганской области девочек родилось вдвое больше, чем мальчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. За неделю в Луганской области девочек родилось вдвое больше, чем мальчиков. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.
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"Впервые за 25 дней войны девочек родилось больше, чем мальчиков, причем - вдвойне! Издавна говорили, что это к миру! А мы считаем, что к нашей Победе и миру!"- пошутила одна из работниц Северодонецкого родильного стационара.
Детали
Всего же за неделю на свет появились 30 малышей: 20 девочек и 10 мальчиков.
Семь родов произошли хирургическим путем: под вражескими обстрелами врачи делали мамам кесаревы сечения.
Медицинский персонал родильных стационаров круглосуточно оказывает роженицам, будущим мамам и малышам всю необходимую помощь.
"Следует отметить, что все больницы области, имеют подвальные помещения, оборудованные как родильный зал. В случае опасности беременные и роженицы находятся там, медицинский персонал принимает роды. Необходимые медицинские препараты и молочные смеси имеются в полном объеме", - говорится в сообщении.