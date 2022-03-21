Рашисты сегодня обстреляли Авдеевку: погибло 5 человек, по меньшей мере 10 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Российские оккупанты сегодня обстреляли город Авдеевка (Донецкая область). В результате обстрелов 5 жителей погибли и еще по меньшей мере 10 получили ранения. Об этом в своем Facebook сообщил глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш, пишет УНН.
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"Сегодня русская сволочь вновь принесла в Авдеевку смерть и разрушения. "Хваленая армия" убила пятерых наших жителей, около десяти гражданских ранены. Отбросы проводят "денацификацию" школ и квартир мирного населения, полностью их уничтожая", - заявил Барабаш.
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Он отметил, что российская армия воюет с гражданским населением, а не Вооруженными силами Украины.
Добавим
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что вся территория Луганской области под постоянными обстрелами оккупантов. Враг сконцентрировался на Рубежном, Северодонецке, Попасной, Горном и Кременной. Рашисты хотят осуществить прорыв между Рубежным и Кременной, однако им это не удается, поэтому орки палят по мирным.