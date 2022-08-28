Оккупанты за сутки обстреляли 6 общин Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах области. За сутки оккупанты обстреляли 6 общин области. Об этом сообщает УНН.
Детали
За день россияне обстреляли территории: Миропольской, Белопольской, Краснопольской, Зноб-Новгородской, Эсманской, Шалыгинской общин.
Всего выпустили по нам 82 боеприпаса: мины и снаряды.
К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.
Добавим
Председатель Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил детали ракетных обстрелов в Сарненском районе. Оккупанты выпустили 4 ракеты по военному объекту, к тому же пострадали более 30 жилых домов.
В Энергодаре в результате обстрелов горят автомобили и жилища мирных жителей.
Об обстрелах также сообщают в Мелитополе. Там раздаются мощные взрывы и автоматные очереди.