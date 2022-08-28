Окупанти за добу обстріляли 6 громад Сумської області
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про обстріли області. За добу окупанти обстріляли 6 громад області. Про це повідомляє УНН.
Деталі
За день росіяни обстріляли території: Миропільської, Білопільської, Краснопільської, Зноб-Новгородської, Есманської, Шалигинської громад.
Усього випустили по нам 82 боєприпасів: міни та снаряди.
На щастя, обійшлося без постраждалих та руйнувань.
Додамо
Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив деталі ракетного обстрілу у Сарненському районі. Окупанти випустили 4 ракети по військовому обʼєкту, до того ж постраждали понад 30 житлових будинків.
В Енергодарі внаслідок обстрілів горять автівки і помешкання мирних жителів.
Про обстріли також повідомляють у Мелітополі. Там лунають потужні вибухи та автоматні черги.