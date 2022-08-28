Окупанти за добу обстріляли 6 громад Сумської області

Деталі

За день росіяни обстріляли території: Миропільської, Білопільської, Краснопільської, Зноб-Новгородської, Есманської, Шалигинської громад.

Усього випустили по нам 82 боєприпасів: міни та снаряди.

На щастя, обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Додамо

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив деталі ракетного обстрілу у Сарненському районі. Окупанти випустили 4 ракети по військовому обʼєкту, до того ж постраждали понад 30 житлових будинків.

В Енергодарі внаслідок обстрілів горять автівки і помешкання мирних жителів.

Про обстріли також повідомляють у Мелітополі. Там лунають потужні вибухи та автоматні черги.