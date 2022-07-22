Оккупанты ночью из артиллерии шесть раз обстреляли Сумскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Российские оккупанты накануне поздно вечером обстреляли Сумскую область. Об этом сообщает в Telegram глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, пишет УНН.
Детали
Вчера, после 23:00, по данным Живицкого, россияне обстреляли территорию Эсманьской громады. В частности, было 6 "прилетов" из вражеской артиллерии.
Жертв и разрушений нет.
Дополнение
Вчера в поселке Эсмань Сумской области российские оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии сельский туалет.