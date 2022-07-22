Окупанти вночі з артилерії шість разів обстріляли Сумщину
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Російські окупанти напередодні пізно ввечері обстріляли Сумську область. Про це повідомляє у Telegram голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, пише УНН.
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Вчора, після 23:00, за даними Живицького, росіяни обстріляли територію Есманьської громади. Зокрема, було 6 "прильотів" з ворожої артилерії.
Жертв та руйнувань немає.
Доповнення
Минулої доби в Есманьській громаді Сумської області російські окупанти обстріляли зі ствольної артилерії сільську вбиральню.