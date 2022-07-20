Знову за своє: окупанти вдарили по сільському туалету на Сумщині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Сьогодні в Есманьській громаді Сумської області російські окупанти обстріляли зі ствольної артилерії сільський туалет. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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"Б'ють по туалетах і церквах: росіяни знов за своє. Сьогодні опівдні по одному із сел Есманьської громади росіяни відкрили вогонь зі ствольної артилерії. З них – одне пряме потрапляння у сільський громадський туалет. Також пошкоджена церква та лінії електропередач", – написав Живицький.
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Сьогодні вранці російські війська з мінометів обстріляли Шосткинський район Сумської області.