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13:08 • 7511 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 30413 просмотра

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Снова за свое: оккупанты ударили по сельскому туалету в Сумской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июля. УНН. Сегодня в Эсманьской громаде Сумской области российские оккупанты обстреляли со ствольной артиллерии сельский туалет. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.

Цитата

"Бьют по туалетам и церквям: россияне снова за свое. Сегодня в полдень по одному из сел Эсманьской громады россияне открыли огонь со ствольной артиллерии. Из них – одно прямое попадание в сельский общественный туалет. Также повреждена церковь и линии электропередач", – написал Живицкий.

Напомним

Сегодня утром российские войска из минометов обстреляли Шосткинский район Сумской области.

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