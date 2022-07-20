Снова за свое: оккупанты ударили по сельскому туалету в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Сегодня в Эсманьской громаде Сумской области российские оккупанты обстреляли со ствольной артиллерии сельский туалет. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
Цитата
"Бьют по туалетам и церквям: россияне снова за свое. Сегодня в полдень по одному из сел Эсманьской громады россияне открыли огонь со ствольной артиллерии. Из них – одно прямое попадание в сельский общественный туалет. Также повреждена церковь и линии электропередач", – написал Живицкий.
Напомним
Сегодня утром российские войска из минометов обстреляли Шосткинский район Сумской области.