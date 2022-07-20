Армія рф вдарила з мінометів по прикордонню Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Російські війська сьогодні вранці з мінометів обстріляли Шосткинський район Сумської області. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький в Telegram, інформує УНН.
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"Ніч в нашій області була тихою. Але ранок почався з обстрілів у Шосткинському районі. З 8 ранку росіяни почали стріляти (попередньо з мінометів) по наших територіях. Подробиці - пізніше", - написав Живицький.
Доповнення
Вночі 19 липня та напередодні ввечері російські окупанти з мінометів обстріляли Сумщину – зафіксовано 18 "прильотів", є поранений.
Вчора протягом дня рашисти обстрілювали території Білопільської, Новослобідської, Хотіньської, Есманьської територіальних громад.