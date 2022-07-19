Ввечері та вночі рашисти з мінометів обстріляли Сумщину: є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Вчора ввечері та цієї ночі російські окупанти з мінометів обстріляли Сумщину – зафіксовано 18 "прильотів", є поранений. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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"О пів на десяту вечора вчора розпочався мінометний обстріл Білопільської громади. Було 5 прильотів, поранена одна людина. З опів на другу і майже до третьої ночі по Краснопільській громаді росіяни вели обстріл з міномету, 16 прильотів. Постраждалих немає", – повідомив Живицький.
Нагадаємо
18 липня російські окупанти обстріляли шість громад Сумської області.