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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Ввечері та вночі рашисти з мінометів обстріляли Сумщину: є поранений

Ввечері та вночі рашисти з мінометів обстріляли Сумщину: є поранений

Київ • УНН

 • 117253 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Вчора ввечері та цієї ночі російські окупанти з мінометів обстріляли Сумщину – зафіксовано 18 "прильотів", є поранений. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.

Цитата

"О пів на десяту вечора вчора розпочався мінометний обстріл Білопільської громади. Було 5 прильотів, поранена одна людина. З опів на другу і майже до третьої ночі по Краснопільській громаді росіяни вели обстріл з міномету, 16 прильотів. Постраждалих немає", – повідомив Живицький.

Нагадаємо

18 липня російські окупанти обстріляли шість громад Сумської області.

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