Ввечері та вночі рашисти з мінометів обстріляли Сумщину: є поранений

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"О пів на десяту вечора вчора розпочався мінометний обстріл Білопільської громади. Було 5 прильотів, поранена одна людина. З опів на другу і майже до третьої ночі по Краснопільській громаді росіяни вели обстріл з міномету, 16 прильотів. Постраждалих немає", – повідомив Живицький.

Нагадаємо

18 липня російські окупанти обстріляли шість громад Сумської області.