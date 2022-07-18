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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Окупанти обстріляли 6 громад у Сумській області

Окупанти обстріляли 6 громад у Сумській області

Київ • УНН

 • 126066 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що росіяни за сьогодні обстріляли 6 громад області. Про це інформує УНН.

Деталі

Ближче 11-тої ранку росіяни почали обстрілювати території України. Вороги били по Глухівській, Шалигинській, Білопільській, Хотіньській, Миропільській, Есманьській громадам.

За день ворог випустив понад 150 мін та снарядів. Били з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Також росіяни відкривали вогонь з кулеметів і гранатометів.

У результаті одного з обстрілів є суттєві пошкодження та поранені. О пів на другу росіяни вдарили із "Градів" по Білопіллю.
40 ворожих снарядів пошкодили 16 приватних будинків мирних жителів, господарчі споруди та транспорт.

Як повідомляє Живицький, від обстрілів постраждали двоє людей.

Нагадаємо

На Дніпропетровщині окупанти пошкодили склади з трьома тонами зерна, просом та соняшником.

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