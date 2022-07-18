Окупанти обстріляли 6 громад у Сумській області

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Ближче 11-тої ранку росіяни почали обстрілювати території України. Вороги били по Глухівській, Шалигинській, Білопільській, Хотіньській, Миропільській, Есманьській громадам.

За день ворог випустив понад 150 мін та снарядів. Били з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Також росіяни відкривали вогонь з кулеметів і гранатометів.

У результаті одного з обстрілів є суттєві пошкодження та поранені. О пів на другу росіяни вдарили із "Градів" по Білопіллю.

40 ворожих снарядів пошкодили 16 приватних будинків мирних жителів, господарчі споруди та транспорт.

Як повідомляє Живицький, від обстрілів постраждали двоє людей.

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На Дніпропетровщині окупанти пошкодили склади з трьома тонами зерна, просом та соняшником.